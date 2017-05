L.ELETTORALE: MDP SI ASTERRà SU VOTO TESTO BASE

16 maggio 2017- 15:44

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Mdp si asterrà sul voto, stasera in commissione Affari costituzionali, del testo base Mazziotti, l'Italicum bis. "Se Mazziotti non ritirerà il testo e si arriverà a un voto, l'orientamento è l'astensione", spiega Alfredo D'Attorre, uno dei tre rappresentanti Mdp in commissione. Per i dempro, l'Italicum bis poteva essere anche un buona base di partenza come testo base, da emendare però sul punto di capolista bloccati. Di qui la decisione di astenersi. Per D'Attorre è "grave l'atteggiamento del Pd che dopo aver bloccato per 4 mesi la commissione, oggi di fatto azzera l'iter e riporta tutto al punto di partenza vanificando, di fatto, l'approdo in aula del testo previsto per il 29 maggio".