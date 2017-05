L.ELETTORALE: MELONI, TEDESCO? RENZI PER LARGHE INTESE

2 maggio 2017- 19:34

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Pare che il Pd stia lavorando per portare in Italia il sistema elettorale tedesco. Visto che in Germania da oltre 10 anni ci sono governi di larghe intese è evidente dove voglia andare a parare Renzi...". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.