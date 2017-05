L.ELETTORALE: MONCHIERO (CI), ZANETTI RILEGGA ITALICUM SU RACCOLTA FIRME

15 maggio 2017- 17:52

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - “L’esenzione dalla raccolta delle firme per i Gruppi presenti in Parlamento era già scritta nell’Italicum su cui venne posta la fiducia che Zanetti, all’epoca sottosegretario all’Economia, votò con entusiasmo. Allora eravamo nel 2014 e il termine era il 1 gennaio 2014, oggi siamo nel 2017 ed aggiornarlo al 1 maggio 2017 appare logico. Evidentemente l’ex viceministro, che oggi attacca il collega Mazziotti come se la norma fosse una sua diabolica invenzione, non ha mai letto l’Italicum”. Così Giovanni Monchiero, capogruppo di Civici e Innovatori alla Camera.