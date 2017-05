L.ELETTORALE: MURO PD ANTI ITALICUM BIS, MA FRONTE PROPORZIONALE HA NUMERI/ADNKRONOS

12 maggio 2017- 18:31

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Lo stop del Partito democratico è arrivato subito ieri sera, un attimo dopo la divulgazione del testo base Mazziotti, l'Italicum bis. "Il nostro ok non è scontato", ha detto a caldo il presidente dei deputati dem, Ettore Rosato. Oggi il Pd insiste. "Forza Italia e M5S vogliono un 'neo Porcellum' per un Parlamento stile Prima Repubblica", scrive il capogruppo in Affari Costituzionali, Emanuele Fiano, su Fb. E ancora il renziano Dario Parrini: l'Italicum bis porta a "governi instabili basati su maggioranze pasticciate, spezzettate e paralizzate dai veti incrociati". Il messaggio è chiaro e il Pd riunirà l'ufficio di presidenza del gruppo martedì mattina per decidere ufficialmente come esprimersi sul testo base Mazziotti. Ma il no è nei fatti o meglio nelle dichiarazioni che si susseguono in queste ore. Tuttavia il muro dei dem contro l'Italicum bis si scontra con un fronte proporzionalista che, anche alla Camera dove pure il Pd ha un gruppo molto consistente, può rivelarsi più che insidioso. Numeri alla mano. I fautori di una soluzione che contenga almeno qualche elemento di correzione maggioritaria sono i dem, appunto, la Lega e la pattuglia dei verdiniani. Mdp si è associato al fronte dei contrari all'Italicum bis non tanto perchè contrario al proporzionale ma per la battaglia contro i capilista. Punto quest'ultimo che, di contro, compatta il Pd: le minoranze, orlandiani in testa, sono infatti contrarie ai capilista bloccati.