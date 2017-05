L.ELETTORALE: MURO PD ANTI ITALICUM BIS, MA FRONTE PROPORZIONALE HA NUMERI/ADNKRONOS (2)

12 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - Il fronte proporzionalista o comunque dei sostenitori dell'Italicum bis parte dai 5 Stelle e arriva fino a Forza Italia passando per tutti i gruppi e sottogruppi più piccoli che, ovviamente, non possono che vedere di buon occhio un proporzionale puro (con un premio di maggioranza che scatta solo se una lista raggiunge il 40%) e una soglia di sbarramento di appena il 3 per cento. In aula alla Camera, se tutti i deputati sono presenti, la maggioranza è di 316. In linea teorica, se l'Italicum bis dovesse arrivare al voto nell'emiciclo di Montecitorio il fronte dei contrari all'Italicum bis sarebbe di 307 parlamentari: 282 Pd, 19 Lega e 6 Ala. A quel punto sarebbe determinante la scelta dei 40 deputati di Mdp che dovrebbero votare insieme al Pd di Matteo Renzi contro il proporzionale. Insomma, una maggioranza sul filo. E anche in commissione però gli equilibri sono precari. I membri della Affari costituzionali sono 48. Con 21 Pd, 1 Ala e 2 Lega si arriva a 24, esattamente la metà.