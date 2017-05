L.ELETTORALE: MURO PD ANTI ITALICUM BIS, MA FRONTE PROPORZIONALE HA NUMERI/ADNKRONOS (3)

12 maggio 2017- 18:31

(AdnKronos) - Intanto oggi Silvio Berlusconi ha visto alcuni parlamentari a palazzo Grazioli e durante l'incontro si sarebbe parlato anche di legge elettorale. il leader di Fi, al momento, non si smarca dall'asse, di fatto, con i 5 Stelle sul proporzionale. Certo, avrebbe osservato, con l'Italicum bis le larghe intese sarebbero scontate perchè nessuno, neanche i 5 Stelle, secondo Berlusconi, potrebbero arrivare al 40 per cento per far scattare il premio di maggioranza. E in questo quadro, se il verdetto della corte di Strasburgo arrivasse in tempo per candidarsi, il Cavaliere è convinto di poter portare Fi al 20 come nel 2013. Un 'tesoretto' non irrilevante in vista di larghe intese dopo il voto. Posizioni, al momento, molto distanti da quelle del Pd e di Renzi che oggi ha ricordato che per i dem la stella polare resta un sistema che garantisca la governabilità. "La nostra posizione, nonostante il fallimento del referendum, le cui conseguenze sono instabilita' e rischio paralisi, e' che la legge elettorale aiuti a consentire una governabilita'. Il Pd è su questa posizione tutto insieme, ma e' chiaro che da soli non abbiamo i numeri, ma il nostro obiettivo e' garantire sistema che garantisca la governabilità", ha detto il segretario del Pd.