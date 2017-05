L.ELETTORALE: OCCHIUTO, Sì A MODELLO TEDESCO MA SOLO PROPORZIONALE

10 maggio 2017- 15:15

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - “Leggiamo, in retroscena e in resoconti dai corridoi del Parlamento, che qualcuno avrebbe intenzione di mettere in campo il modello tedesco per sbloccare lo stallo intorno alla legge elettorale. Peccato che questo fantomatico ‘tedesco’ del sistema di voto attualmente vigente in Germania abbia solo il nome, ma non la sostanza. I tedeschi votano con un sistema proporzionale praticamente puro, qui in Italia qualcuno vorrebbe invece spacciare per ‘tedesco’ un modello elettorale al 50% maggioritario e al 50% proporzionale, una sorta di Mattarellum rivisto, senza alcuno scorporo per la quota maggioritaria". Lo sottolinea Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia. "Un ircocervo improponibile e inaccettabile, che produrrebbe caos ed ingovernabilità, oltre a non garantire una adeguata rappresentanza in relazione ai voti realmente espressi dai cittadini. Qualcuno -aggiunge l'esponente azzurro-?vuole il modello tedesco? Bene, Forza Italia è pronta al confronto e al dialogo, ma che sia il vero tedesco, quello proporzionale, e non un inganno lessicale per celare altri sistemi”.