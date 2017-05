L.ELETTORALE: ORLANDO, COALIZIONE RESPONSABILI? E' ESTABLISHMENT

31 maggio 2017- 14:23

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Il sistema tedesco "toglie inevitabilmente lo scettro ai cittadini. Vedremo se con la scrittura del testo riusciremo a evitare anche un altro rischio, e cioè che si tolga ai cittadini la possibilità di scelta dei parlamentari". Lo dice Andrea Orlando in una conferenza stampa alla Camera spiegando che la prossima settimana riunirà i parlamentari della sua area per discutere della legge elettorale. Secondo il Guardasigilli con il tedesco "c'è il rischio dell'ingovernabilità dopo il voto" e a chi parla di una possibile coalizione dei responsabili contro i populisti, come fatto ieri da Dario Franceschini in Direzione, replica: "Questo è solo un eufemismo per dire establishment".