**L.ELETTORALE: ORLANDO, CON TEDESCO SI TORNA A STAGIONE VERIFICHE E RIMPASTI**

30 maggio 2017- 20:10

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Non era scontato che in un quadro così convulso si sarebbe raggiunto un così ampio consenso sulla legge elettorale. Ma il punto è: la forma cancella del tutto il contenuto? Io ho vissuto la stagione delle verifiche, dei rimpasti, non torniamo là? Siamo sicuri? Io non lo sono". Lo dice Andrea Orlando alla Direzione Pd.