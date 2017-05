L.ELETTORALE: ORLANDO, GOVERNO LARGHE INTESE PIù DEBOLE IN UE

30 maggio 2017- 20:17

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Matteo sei sicuro che in una filiera Macron-Merkel, il nuovo governo di significative intese -quelle larghe sono superate- e che speriamo non sia l'incrocio tra Salvini e Grillo, siamo certi che quel governo sarà in grado di condizionare l'asse Francia-Germania? L'incontro tra forze con programmi diversi è in grado di incidere?". Lo dice Andrea Orlando alla Direzione Pd.