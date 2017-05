L.ELETTORALE: ORLANDO, SU ALLEANZE REFERENDUM TRA GLI ISCRITTI

31 maggio 2017- 14:16

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Una coalizione con la destra è un fatto innaturale" e su questo "passaggio non banale" occorre "consultare tutto il partito". Lo dice Andrea Orlando in una conferenza stampa alla Camera. "Io non sono mai stato un antiberlusconiano in servizio permanente effettivo ma il problema è che per rispondere alla crisi c'è bisogno di risposte omogenee. E una coalizione con la destra, con i neocentristi non avrebbe questa forza". Quindi, Orlando chiede un referendum sul tema tra gli iscritti. "Bisogna dare corso a quanto prevede lo statuto del partito, a quelle regole che permettono il referendum tra gli iscritti", regole ancora mai stilate perchè non lo strumento finora non è mai stato utilizzato dal Pd. "Il tema della coalizione di governo è un tema che dovrà coinvolgere tutto il partito".