L.ELETTORALE: PARISI, BATTAGLIA STA FORGIANDO NUOVA FORZA POLITICA

8 giugno 2017- 18:10

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "L'approvazione della legge elettorale è un momento fondamentale della nostra democrazia. È il passaggio dalla seconda alla terza repubblica. È il futuro del nostro sistema democratico. È un momento nel quale servirebbe coesione e senso di responsabilità da parte di un Parlamento che, nell'ultima legislatura, non ha dato buona prova di sé, e ha perso il contatto con la società italiana. Il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5S avrebbero dovuto gestire questo largo accordo, questa grande opportunità per gli italiani, in senso maturo e responsabile. Invece dietro quell'accordo, rivelatosi poi così fragile, c'era solo l'interesse di Renzi, Berlusconi, Salvini e Grillo di perpetuare se stessi e difendere i loro posti in Parlamento". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia.Parisi aggiunge: "I tanti parlamentari che hanno lavorato in questi giorni per cercare di rendere quell'accordo una buona legge elettorale hanno sventato il rischio di dotare il nostro Paese di una legge elettorale antidemocratica e incostituzionale". Ora "è il momento di riprendere in mano il percorso di approvazione di una buona legge elettorale e di costruire, a partire da questa, un movimento politico nuovo, che raccolga tutte le forze che credono nella nostra democrazia, per dare un futuro di stabilità e crescita al nostro Paese".