L.ELETTORALE: PARISI, NO VOTO ANTICIPATO, PRIMA LEGGE STABILITà (2)

25 maggio 2017- 18:14

(AdnKronos) - Il leader di Energie per l'Italia chiarisce che "stiamo ridisegnando il modello democratico che c'è nel nostro paese. Stiamo passando, se si torna al proporzionale, alla terza repubblica. I voti si sposteranno in modo importante. Le identità politiche reali avranno riscontri diversi nella società", rispetto alle simulazioni che si stanno facendo ora, che in realtà non sono altro che un 'adattamento' poco realistico del sistema maggioritario al proporzionale. Parisi si dice poi "d'accordo con Calenda" rispetto al fatto che "bisogna votare dopo la legge di stabilità. Dobbiamo innanzitutto mettere in sicurezza il paese e dopo andare a votare. Renzi in questo momento non vuole che la legge di Stabilità venga fatta prima del voto, perché non vuole che i nodi della sua politica economica vengano al pettine" conclude Parisi.