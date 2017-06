L.ELETTORALE: PARISI, OPERAZIONE DI PALAZZO, POLITICA RITROVI DIGNITà

6 giugno 2017- 16:39

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Facciamo appello alla dignità della politica, se c'è un rimasuglio di dignità". Lo dice Stefano Parisi a proposito della nuova legge elettorale, contestando il nuovo sistema che va profilandosi. "Noi- spiega- siamo favorevoli al sistema tedesco e allo sbarramento, ma è necessario dare veramente la parola agli elettori", mentre "Pd, Forza Italia, Movimento 5 stelle e Lega stanno difendendo se stessi con un'operazione di palazzo. I futuri parlamentari saranno scelti da Renzi, Berlusconi, Grillo e Salvini, avremo finti collegi uninominali e sarà difficile avere parlamentari espressione della società civile".Ma Parisi contesta anche la corsa verso le elezioni, mentre "ci sarebbe il tempo per approvare la sfiducia costruttiva e mettere in sicurezza i conti pubblici e il sistema bancario italiano". Viceversa "si sta ridisegnando il nostro profilo democratico in tutta fretta, perchè altrimenti l'ansia di Renzi di tornare a palazzo Chigi non viene soddisfatta. Questo è molto grave per il nostro Paese e la nostra democrazia, con il rischio che a palazzo Chigi arrivi la troika".