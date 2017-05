L.ELETTORALE: PARISI, PROPOSTE FI IN LINEA CON NOI

26 maggio 2017- 21:09

Milano, 26 mag. (AdnKronos) - "Le proposte emendative al testo base della legge elettorale presentate da Forza Italia hanno il coraggio di affrontare il punto nodale: al Paese serve un proporzionale per rifondare la politica nel rispetto della società. In questo coincidono, nella sostanza con la prospettiva auspicata da mesi da Energie per l'Italia, che assieme a un gruppo di parlamentari, tra cui Domenico Menorello e Guglielmo Vaccaro, ha supportato l'elaborazione di importanti emendamenti depositati oggi". Lo afferma Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia."Approvare questo schema - continua Parisi - sarebbe un atto di responsabilità da parte del Parlamento, per rispondere ad una esigenza di stabilità, di democrazia e di qualità della politica che viene da tutti gli italiani. E' il tempo delle scelte: o la politica risponde con responsabilità o ci sarà il caos, e la totale ingovernabilità. Berlusconi dimostra, con queste proposte, senso delle istituzioni. Siamo sintonizzati sulla stessa frequenza".