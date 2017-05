L.ELETTORALE: PARISI, UTILE INCONTRO CON PD

29 maggio 2017- 18:59

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - "Un incontro utile, durante il quale abbiamo ribadito i punti che consideriamo fondamentali per la nuova legge elettorale. Bene il sistema proporzionale tedesco: l'abbiamo proposto noi per primi a luglio 2016. Per passare con decisione alla Terza repubblica dobbiamo ricostruire le basi democratiche del Paese, e per far questo è fondamentale che ci sia omogeneità tra le scelte degli elettori e la formazione del Parlamento". Così Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, dopo l'incontro di oggi alla Camera con il Pd sulla legge elettorale, al quale hanno partecipato anche i parlamentari Maurizio Sacconi, Domenico Menorello e Guglielmo Vaccaro."Bisogna fare in modo che in Parlamento - sottolinea Parisi - siano davvero rappresentati gli Italiani, che le maggioranze parlamentari corrispondano alle maggioranza del Paese. E' giusto inoltre mantenere lo sbarramento al 5% perché non ci siano piccoli partiti, ma non è giusto che i vecchi partiti precludano l'accesso in Parlamento ai nuovi movimenti. Quindi bisogna abbassare la soglia delle firme per collegio per presentare le liste". Infine il leader di Energie per l'Italia torna a sottolineare l'importanza della introduzione "nello schema alla base del nuovo sistema elettorale" della"sfiducia costruttiva: una norma di responsabilità, essenziale per dare stabilità al governo. La fiducia al Governo deve durare tutta la legislatura. Gli italiani e coloro che investono in Italia devono essere tutelati".