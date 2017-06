L.ELETTORALE: PARRINI A SPERANZA, NON PARLI DI SERVI CHI HA USATO PORCELLUM

1 giugno 2017- 16:41

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Al pari di tutti gli scissionisti perseguitati dalle proprie decisioni sbagliate, Roberto Speranza riesce a farsi notare soltanto ricorrendo agli insulti e alle falsità. Sa meglio di tutti noi che nel sistema tedesco non ci saranno 'servi' perché i cittadini hanno potere vero di scelta, grazie alla somma tra collegi uninominali e liste molto corte e visibili sulla scheda". Lo afferma Dario Parrini, deputato del Pd."Il contrario di quel che avveniva con lo scandaloso Porcellum, che Bersani, tra gli applausi ammirati di Speranza, nel dicembre 2012 scelse di usare sottraendo alle parlamentarie del Pd oltre 100 nomi, i veri nominati, che a sua discrezione vennero infilati direttamente in liste regionali lunghissime nascoste agli elettori in quanto non presenti sulla scheda", conclude.