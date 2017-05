L.ELETTORALE: PARRINI, CON ITALICUM BIS GOVERNI INSTABILI E MAGGIORANZE PASTICCIATE

12 maggio 2017- 17:00

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - "Sulla legge elettorale, è tutto molto chiaro: caduto il ballottaggio, non esiste un sistema che in un quadro tripolare dia certezza di governabilità. Esistono però sistemi che la governabilità tendono a favorirla, e sistemi pro-palude che tendono a non produrla". Lo scrive Dario Parrini su Facebook. "Il Mattarellum corretto proposto ieri dal Pd -argomenta l'esponente dem- è maggioritario (puoi prendere il 40% dei seggi col 30% dei voti, il 45% dei seggi col 35% dei voti ecc.), favorisce la governabilità e la rappresentatività, e può raccogliere consensi sufficienti in Parlamento". "Il testo-base dell'onorevole Mazziotti è invece un sistema senza doppio turno e con soglia al 3% in entrambe le camere: cioè un proporzionale che si porta dietro un rischio consistente di governi instabili basati su maggioranze pasticciate, spezzettate e paralizzate dai veti incrociati. Questo il nocciolo. Il resto sono dettagli secondari", conclude Parrini.