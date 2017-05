L.ELETTORALE: PARRINI, NO M5S E FI A COLLEGI PERCHè NON HANNO CLASSE DIRIGENTE

13 maggio 2017- 16:44

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Col voto di lista, a un partito, per far risultato, bastano due o tre leader molto mediatici. Col collegio uninominale servono centinaia di candidati credibili, radicati, preparati. Ecco perché M5S e Fi non vogliono il Mattarellum corretto". Lo scrive Dario Parrini del Pd su Facebook.