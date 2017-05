L.ELETTORALE: PARTE ESAME TESTO BASE, ECCO 'ROSATELLUM'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Cinquanta per cento di seggi assegnati su base maggioritaria e cinquanta per cento su base proporzionale, con sbarramento al 5 per cento. Sono i capisaldi del cosiddetto 'Rosatellum', il testo base approvato oggi dalla commissione Affari costituzionali della Camera, sul quale ora si aprirà la discussione per poter arrivare ad una nuova legge elettorale.Fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale per il Trentino Alto Adige, ciascuna circoscrizione, coincidente con la regione, verrà ripartita in collegi uninominali, per complessivi 303, e in collegi plurinominali, con un'ampiezza corrispondente a quella di 3-4 collegi uninominali, dove vengono presentate liste bloccate con un massimo di 4 candidati. Nel primo caso viene eletto il candidato che ottiene più voti, nel secondo vengono ripartiti i seggi in base ai voti ottenuti sul piano nazionale tra le liste che superano la soglia del 5 per cento.