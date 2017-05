L.ELETTORALE: PARTE ESAME TESTO BASE, ECCO 'ROSATELLUM' (2)

23 maggio 2017- 15:36

(AdnKronos) - La stessa persona può presentarsi in un solo collegio uninominale e in tre collegi plurinominali. In caso di elezione nella quota maggioritaria, questa prevale su quella eventualmente ottenuta nella quota proporzionale. Qualora avvenga l'elezione in più collegi plurinominali, la proclamazione avviene nel collegio nel quale la lista ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Non c'è quindi possibilità di opzione, ma un criterio oggettivo fissato dalla legge, in base a quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista. Per quanto riguarda il Senato, fatti salvi anche in questo caso i seggi riservati alla circoscrizione Estero e a Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali, ripartiti in base alla popolazione delle singole regioni. Per la parte proporzionale ciascuna regione è suddivisa in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali.