L.ELETTORALE: PD DEPOSITA ROSATELLUM, RENZI 'ORA NO RINVII'/ADNKRONOS

17 maggio 2017- 19:45

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Il pallino, ora, è tutto nelle mani del Pd. Da stasera in commissione ci sarà un nuovo testo base su cui lavorare: la proposta Pd per un sistema al 50 per cento proporzionale e al 50 per cento maggioritario. Il Rosatellum, come è stato ribattezzato, dal nome del capogruppo dem Ettore Rosato. E del Pd è anche il nuovo relatore, Emanuele Fiano. Un testo che parte con l'appoggio di Lega, Ala, fittiani e autonomie. Una maggioranza non ampia ma che i dem mirano a far crescere in corso d'opera. Magari rivendendo la quota fifty fifty tra proporzionale e maggioritario per recuperare il sostegno di Fi. Del resto il canale con gli azzurri non è stato mai chiuso. E rivedendo, magari, anche la soglia di sbarramento. Per ora, il Rosatellum la prevede al 5 per cento ma non è detto che non possa scendere al 4 per attrarre i 'piccoli', in primis i centristi della maggioranza. E non ci sono solo i dettagli della legge elettorale. Per dire, oggi Rosato ha lanciato un amo sia ai centristi che a Mdp parlando di una possibile "coalizione soft" tra le forze che sostengono il governo. Nella parte maggioritaria con collegi uninominali del Rosatellum, infatti, è prevista la possibilità di coalizioni. Mdp per ora ha risposto picche. "Ma vi stanno gettando un salvagente", scherzava oggi in Transatlantico Giacomo Portas con Pier Luigi Bersani. "Ma per stare insieme ci vuole un programma condiviso...", ha ribattuto l'ex-segretario del Pd.