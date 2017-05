L.ELETTORALE: PD DEPOSITA ROSATELLUM, RENZI 'ORA NO RINVII'/ADNKRONOS (2)

17 maggio 2017- 19:45

(AdnKronos) - Allargare il perimetro della maggioranza a favore della proposta Pd, questa la partita delle prossime ore. Un testo con un sostegno ampio che arrivi 'blindato' al Senato è l'unica chance per approvare la legge. In quest'ottica oggi si sono diffuse voci sulla possibilità che nasca un nuovo gruppo centrista a palazzo Madama che peschi dal Misto e le sue sottocomponenti, proprio per rendere più solidi i numeri per il Rosatellum al Senato. "Una bufala", dice Rosato ai cronisti. "Se nasce un nuovo gruppo non ha niente a che vedere con la legge elettorale ma con altre partite in corso... Avete mai visto una scheda elettorale con scritta sopra Gal? ecco appunto", si osserva in ambienti dem. Vale a dire: sono iniziate le grandi manovre in vista delle prossime politiche.Nell'eventuale nuovo gruppo, secondo le indiscrezioni, potrebbero entrare Gaetano Quagliariello (che ha smentito la cosa), Andrea Augello, Cinzia Bonfrisco, Luigi Compagna, tra gli altri. E c'è chi sostiene che dietro l'operazione potrebbe esserci Paolo Romani. Il capogruppo azzurro al Senato da tempo, infatti, è sostenitore di un maggioritario sebbene la posizione ufficiale di Fi sia per il proporzionale.