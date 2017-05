L.ELETTORALE: PD DEPOSITA ROSATELLUM, RENZI 'ORA NO RINVII'/ADNKRONOS (3)

17 maggio 2017- 19:45

(AdnKronos) - I rumors sul nuovo gruppo sono subito stati rilanciati dai 5 Stelle. Attacca Danilo Toninelli: "Si sta creando un gruppo di transfughi e voltagabbana al Senato. Sono i 12-13 senatori che servono a Renzi per approvare la legge elettorale. La storia di Berlusconi è stata annichilita. Abbiamo già fatto il calcolo. Col nuovo gruppo e Alfano sono 188, vanno lisci e puliti". Il punto, ammette un big del Pd, è che "solo i 5 Stelle hanno da perdere con il nostro modello. Berlusconi sarebbe un pazzo a dire di no. Ma i 5 Stelle non avendo una classe dirigente da schierare nei collegi potrebbero essere penalizzati". Per questo i dem sono convinti di riuscire a convogliare sul testo una maggioranza ampia. Tranne i 5 Stelle, ovviamente. "Ci aspettiamo ostruzionismo", dicono dal Pd. E Matteo Renzi ha già messo le mani avanti per chiarire chi sarà responsabile se ci saranno ritardi nell'iter della legge che, da calendario, dovrebbe approdare in aula alla Camera il 29 maggio. Scrive Renzi su Fb: "Come Partito Democratico lanciamo un appello a tutti gli altri: per favore, non perdete altro tempo. Diteci dei no o dei sì, fate emendamenti, avanzate controproposte. Ma non rinviate ancora la data del 29 maggio".