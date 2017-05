L.ELETTORALE: PD DEPOSITA TESTO BASE, LA LEGGE IN SINTESI

17 maggio 2017- 20:33

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Il relatore della legge elettorale Emanuele Fiano ha depositato stasera in commissione il testo base. Il Rosatellum, come è stato ribattezzato. Il modello, come già reso noto da giorni, prevede un 50 per cento di proporzionale e un 50 per cento di maggioritario. Nella parte proporzionale sono previste liste cortissime da 2 a 4 candidati e ogni partito va da solo. Nella parte maggioritaria ci si confronta in collegi uninominali ed è prevista la possibilità di presentarsi in coalizione. I collegi dell'uninominale sono 303 per la Camera a cui vanno aggiunti quelli delle regioni a statuto speciale e l'estero. Al Senato sono 150. La soglia di sbarramento è prevista al 5 per cento. Le pluricandidature sono previste al massimo in 3 collegi dove si viene eletti con metodo proporzionale e in un solo in un collegio uninominale maggioritario. Insieme al testo della legge è stato depositato anche il fac simile della scheda elettorale della Camera e del Senato: accanto al nome del candidato nel collegio uninominale, c'è il simbolo del partito e il listino relativo alla circoscrizione della quota proporzionale. Non è prevista la possibilità di voto disgiunto.