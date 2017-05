L.ELETTORALE: PD, NO OSTRUZIONISMO TESTO BASE MA MANI LIBERE SU EMENDAMENTI

11 maggio 2017- 15:54

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Noi abbiamo presentato la nostra proposta ma per senso delle istituzioni abbiamo chiarito che non faremo ostruzionismo sul testo base che verrà presentato dal relatore ma, ovviamente, ci teniamo mani libere su eventuali modifiche". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, Emanuele Fiano.