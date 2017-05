**L.ELETTORALE: PD, NON SCONTATO OK A TESTO BASE**

11 maggio 2017- 20:41

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Non scontato l'ok del Pd al testo base depositato in commissione Affari costituzionali. "Martedì alle 11 ci sarà un ufficio di presidenza del gruppo per decidere", spiega il presidente dei deputati dem, Ettore Rosato.