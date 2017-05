L.ELETTORALE: PD NON SI FIDA DI M5S, SCONTRO SU IPOTESI DECRETO/ADNKRONOS

3 maggio 2017- 19:31

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - O il tedesco metà proporzionale e metà maggioritario con Forza Italia oppure, extrema ratio, il decreto con le correzioni chieste dalla Consulta all'Italicum e che oggi ha trovato l'ok di un pezzo dell'opposizione con Matteo Salvini. Nel Pd oggi si discute di queste due opzioni riguardo alla legge elettorale. Con un punto fermo. "Sui 5 Stelle non possiamo contare", dice senza giri di parole un big dem che ha avuto modo di confrontarsi con i grillini in queste ore. "Non vogliono una legge, non la vogliono ora e non vogliono il voto anticipato. Del resto -ragiona il dirigente renziano- a loro fa solo comodo continuare a speculare per altri 6 mesi sui vitalizi" e magari fare una campagna elettorale sulla manovra d'autunno del governo Gentiloni. Insomma, al momento, il borsino sulla legge elettorale vede in calo lo schema Pd-M5S e privilegia quello dell'asse con Forza Italia. Poi c'è il tema decreto. Dalle parti del Pd viene sottolineata come "molto importante" la disponibilità data da Matteo Salvini a votare un eventuale dl sulla legge elettorale. "Il fatto che un pezzo dell'opposizione si dica disponibile a sostenere un decreto del governo è un fatto non trascurabile...". Ma dai 5 Stelle arriva uno stop ruvido: "Legge elettorale per decreto? Sarebbe come un colpo di Stato", mettono nero su bianco i membri M5S in commissione Affari costituzionali.