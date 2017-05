L.ELETTORALE: PD NON SI FIDA DI M5S, SCONTRO SU IPOTESI DECRETO/ADNKRONOS (2)

3 maggio 2017- 19:31

(AdnKronos) - Intanto oggi, come annunciato, è slittata di una settimana la presentazione del testo base in commissione. Avrebbe dovuto chiederlo il Pd. Lo ha fatto Forza Italia con Francesco Paolo Sisto, seguito a ruota dei dem. Una sintonia che non è sfuggita e che qualcuno legge come al prova di una trattativa già in corso tra gli azzurri e il Pd. "Macchè -ribatte lo stesso Sisto- ho cercato di stanare il Pd. Non si possono fare dichiarazioni al di fuori della commissione e poi pretendere di governare il dibattito attraverso la stampa. E' scorretto. Il Pd espliciti la sua proposta in commissione". Ma oggi in commissione non si è fatto cenno ad alcun sistema, nè tedesco nè altri. "Abbiamo fatto solo una discussione sui tempi". Sullo slittamento, appunto. E a Fi e Pd si sono aggiunti anche i centristi nel chiedere il rinvio del testo base. E il presidente della commissione nonchè relatore sulla legge elettorale, Andrea Mazziotti, non ha potuto non dare seguito alla richiesta. "Il testo base era pronto ma non potuto non accogliere la richiesta di tre gruppi che, insieme, hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Ma ora mi aspetto che l'interlocuzione tra le forze politiche porti a una proposta in modo da poter predisporre un testo base".