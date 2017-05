L.ELETTORALE: PD NON SI FIDA DI M5S, SCONTRO SU IPOTESI DECRETO/ADNKRONOS (3)

3 maggio 2017- 19:31

(AdnKronos) - "Da parte nostra -argomenta il capogruppo Pd in commissione, Emanuele Fiano - c'è la volontà di fare un lavoro parlamentare serio e ci aspettiamo dai colleghi degli altri partiti una capacità di proposta. Per completare il quadro è stato chiesto più tempo e noi ci siamo volentieri associati. Abbiamo mostrato la massima disponibilità ma confermiamo la voglia di fare presto e bene la legge elettorale". La volontà del Pd di "fare presto e bene" come dice Fiano, non è del tutto credibile per Sinistra Italiana: "E' grave la richiesta di rinviare di una settimana il testo base. Siamo al gioco delle tre carte", dice il capogruppo Giulio Marcon. Mentre da Mdp, Alfredo D'Attorre osserva: "Stanno mettendo a serio rischio l'approdo in Aula per il 29 maggio, perchè non si possono comprimere i tempi di discussione in commissione". Proprio per questo domani si riunirà l'ufficio di presidenza della commissione per rivedere il calendario. "Dovremo rivedere il calendario visto che era stato fissato per il 12 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti", spiega Mazziotti. Teme un rinvio anche dell'approdo in aula alla Camera fissato per il 29 maggio? "Se ci sarà un'altra data lo dovrà decidere la capigruppo -dice Mazziotti- per quanto mi riguarda, ritengo che la data del 29 maggio per l'approdo in aula resta comunque fattibile".