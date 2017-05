L.ELETTORALE: PD PER NUOVO TESTO BASE, FIANO RELATORE

16 maggio 2017- 15:36

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Ritirare il testo base? Questo sta a Mazziotti deciderlo. Se lo ritira, bene. Altrimenti stasera lo bocceremo in commissione". Il Pd è pronto a stoppare l'Italicum bis e far partire un nuovo iter della legge elettorale, con un nuovo testo base - il Rosatellum - e un nuovo relatore al posto di Andrea Mazziotti. "Il nostro orientamento -spiega un big dem- è quello di indicare Emanuele Fiano", il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali.