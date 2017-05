L.ELETTORALE: PER PD OK TEDESCO O ITALICUM, MA SU PROPORZIONALE NUMERI PIù SOLIDI/ADNKRONOS (3)

9 maggio 2017- 19:43

(AdnKronos) - C'è poi la scuola di pensiero secondo cui il Pd voglia far cadere tutte le ipotesi in campo perchè non vuole una nuova legge elettorale. E, aggiunge Francesco Laforgia di Mdp, "scaricare la responsabilità su quelli che hanno sostenuto il 'no' al referendum non solo è da irresponsabili ma anche un grande inganno. Adesso il Pd faccia la prima mossa dopo aver sospeso tutto in attesa del congresso, noi non ci sottrarremo alle nostre responsabilità". Mdp ha visto ieri Mazziotti. Oggi è stato il turno di M5S e Forza Italia, i due interlocutori principali del Pd sulle due opzioni in campo. I 5 Stelle hanno detto che per loro andrebbe bene un mix tra Legalicum e Italicum corretto. "La nostra proposta e' chiara e seria. Noi ci siamo. Siamo solo preoccupati dell'affidabilita' del Pd", dice Danilo Toninelli. Anche perchè l'appello di Dario Franceschini a Silvio Berlusconi per fare insieme la legge elettorale ha fatto subito scattare i grillini. Sempre Toninelli: "Sembra che qualcuno fra i vecchi partiti voglia ancora resuscitare il Nazareno sulla legge elettorale. Il risultato sara' la terza legge porcata potenzialmente incostituzionale". Ribatte Renato Brunetta: "Noi non temiamo un asse privilegiato" tra Pd e M5S anche perchè "non sono percorribili rapporti privilegiati, ma non sarebbero neanche possibili perché al Senato non avrebbero la maggioranza".