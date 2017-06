L.ELETTORALE: PISICCHIO, PREFERENZE ED ELEZIONE PER CHI VINCE IN COLLEGI

3 giugno 2017- 11:10

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Il sistema proporzionale si impone quando non esiste più lo schema bipolare. L'inseguimento dell'utopia bipartitica ha prodotto, infatti, una situazione tripolare che conferisce un premio occulto ai maggiori partiti: tutto ciò che viene tolto alle forze che stanno sotto il 5%. Allo stato dell'arte non si può criticare più di tanto l'idea che sostiene la formula elettorale di cui si discute alla Camera, l'unica correzione necessaria è quella di non alterare le scelte del corpo elettorale". Lo afferma Pino Pisicchio, capogruppo del Misto alla Camera."Quindi -spiega- voto di preferenza nella quota proporzionale e nei collegi uninominali vittoria a chi supera per un voto i suoi competitori delle liste avversarie".