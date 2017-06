L.ELETTORALE: POLLASTRINI, MIGLIORAMENTI MA RESTA RISCHIO INGOVERNABILITà

5 giugno 2017- 18:18

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Ora la parola passa all'Aula, con l'impegno di migliorare ancora il testo. E di difendere gli avanzamenti acquisiti, a partire dalla priorita' nella selezione dei primi arrivati nei collegi uninominale, dal superamento delle pluricandidature e dal pieno rispetto delle norme sull'equilibrio di genere, perche' l'autotutela del ceto politico maschile non smette mai di stupire''. Lo afferma la vicepresidente del Partito democratico, Barbara Pollastrini. ''Questi giorni in Commissione non sono stati persi. Discussioni e emendamenti, alcuni sottoscritti con altri colleghi, hanno modificato in parte la proposta iniziale. Io avrei preferito una legge piu' coalizionale. Ma una larghissima maggioranza parlamentare vuole, di fatto, un proporzionale corretto da soglie in entrata''. ''Entriamo in un'altra stagione segnata da seri rischi di ingovernabilita' e di larghe intese, verso cui provo una profonda contrarieta'. Adesso - prosegue la deputata democratica - c'e' una doppia responsabilita'. Va fatto un bilancio di questi anni, che lasciano un paese piu' diviso e debole, una sinistra frammentata e un Pd isolato. Va affrontata la sfida di un nuovo centrosinistra civico da ricostruire, che rimane l'unica bussola per governare dalla parte giusta, per vincere e per tenere il Pd ancorato alla ragione per cui e' nato'', conclude.