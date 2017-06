L.ELETTORALE: POLLASTRINI, NORME NON SURROGANO RESPONSABILITà POLITICA

10 giugno 2017- 17:51

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - ''Nessuna legge elettorale può surrogare alla responsabilità della politica. Che, per quanto mi riguarda, è quella della scelta, senza se e senza ma, del centrosinistra per vincere e governare. E le alleanze vanno dichiarate limpidamente prima del voto''. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la vice presidente del Pd, Barbara Pollastrini. ''Se per rimettere insieme i cocci sono utili le primarie di coalizione - osserva la deputata dem - io rispondo, si facciano". Intanto "dobbiamo utilizzare questi mesi nel migliore dei modi. Innanzitutto col traguardo di norme attese da anni, come il testamento biologico, la legge sulla cittadinanza, quella contro la tortura e con un Def all'insegna di maggiore giustizia sociale". E "va riaperto il confronto sulla legge elettorale". Perché, conclude, "non voglio rassegnarmi al fatto che il Parlamento dichiari la sua resa e non trovi una soluzione saggia''.