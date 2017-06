**L.ELETTORALE: RENZI, ALTRI SISTEMI NON SONO POSSIBILI**

5 giugno 2017- 19:55

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - La proposta che andrà in aula domani alla Camera "a me non piace, non è la mia legge elettorale" ma "non sono possibili altre leggi elettorali, purtroppo. Perché io, per creare un sistema dell’alternanza con meno poltrone, una sola camera a dare la fiducia, il ballottaggio, io ho fatto di tutto, dimissioni incluse". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.