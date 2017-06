L.ELETTORALE: RENZI, ALTRI SISTEMI NON SONO POSSIBILI(2)

5 giugno 2017- 20:11

(AdnKronos) - "Nel merito il sistema che è emerso -prosegue Renzi- è un proporzionale con lo sbarramento al 5%: il sistema tedesco. A me non piace, non è la mia legge elettorale. Ma l’alternativa, dopo la bocciatura del referendum, è un altro proporzionale solo con lo sbarramento al 3%. Nient’altro"."I numeri per un sistema maggioritario non ci sono: nemmeno se lo chiedono gli stessi commentatori che urlavano contro il ballottaggio e contro l’Italicum perché dava troppo potere con l’uomo solo al comando e che, invece, adesso inveiscono con la stessa passione contro il rischio del pareggio", conclude.