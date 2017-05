L.ELETTORALE: RENZI, GOVERNI PD SEMPRE SOSTENUTI DA DESTRA

30 maggio 2017- 21:57

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "E' spassoso che ora ci vengano a parlare del rischio di larghe intese" gli stessi che criticavano l'Italicum, "unico sistema" grazie al doppio turno in grado di garantire governabilità, cosa che nè il Porcellum nè il Mattarellum hanno garantito negli anni scorsi. Lo dice Matteo Renzi nella replica alla Direzione Pd. "Per esprimere un governo, nell'ultimo decennio, il Pd della vocazione maggioritaria ha sempre avuto bisogno del sostegno della destra. Da Mastella con Prodi fino a Berlusconi con Letta a Alfano in questi ultimi anni", aggiunge.