L.ELETTORALE: RENZI LAVORA A PROPOSTA, IPOTESI SISTEMA TEDESCO/ADNKRONOS

2 maggio 2017- 19:04

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Il Pd chiederà uno slittamento della presentazione del testo base in commissione Affari costituzionali alla Camera alla prossima settimana. Matteo Renzi è stato appena rieletto segretario, la nomina sarà ufficializzata domenica all'assemblea nazionale e il leader dem intende prendere in mano in prima persona il dossier legge elettorale valutando tutte le opzioni in campo. Dall'Italicum corretto dalla Consulta al proporzionale alle tedesca con la soglia di sbarramento al 5 per cento. Ipotesi quest'ultima che sta crescendo: "E' un'ipotesi seria", dice un altro dirigente dem. Si valutano i sistemi ma anche gli interlocutori possibili. I 5 Stelle, innanzitutto. La proposta Di Maio non dispiace ai dem ma la diffidenza su M5S è tanta dalle parti del Pd. Così tanta che le voci su un presunto accordo già siglato con i grillini sul 35 per cento come soglia per far scattare il premio alla lista viene smentita dai big dem. "Di Maio ha avanzato una proposta sul premio, peccato che è stato smentito 5 minuti dopo da Toninelli...". Insomma un eventuale accordo soltanto con i 5 Stelle viene ritenuto non affidabile nè sufficiente. Dice il renzianissimo Andrea Marcucci all'Huffpost: "Non basta l'accordo con il M5s, non basta l'accordo con Forza Italia. Ci vuole un accordo più ampio". Quanto al merito, "partire dalla sentenza della Consulta sull'Italicum può aiutare", osserva il senatore dem.