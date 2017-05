L.ELETTORALE: RENZI LAVORA A PROPOSTA, IPOTESI SISTEMA TEDESCO/ADNKRONOS (2)

2 maggio 2017- 19:04

(AdnKronos) - Oggi Alessandro Di Battista è tornato a sollecitare il Pd spiegando che i 5 Stelle sono disponibili al dialogo: "Destra e sinistra hanno fatto leggi elettorali incostituzionali, dovrebbero chiederci scusa in ginocchio. Nonostante questo non sia avvenuto siamo disposti a valutare correttivi di governabilità e limitati interventi sulle soglie di sbarramento per garantire al popolo italiano di esprimersi finalmente con un voto". Ecco i prossimi giorni serviranno appunto a verificare la possibilità di un'eventuale intesa. Intanto Alfredo D'Attorre da Mdp accusa Pd e M5S di essere responsabili dei ritardi sulla legge elettorale: "Se sulla riforma elettorale siamo ancora alla casella di partenza, la responsabilità principale è del Pd. Qualche giorno fa il capogruppo del Pd in Commissione, Emanuele Fiano, ha proposto i collegi uninominali, salvo essere smentito due giorni dopo in televisione da Renzi. La conseguenza e' che neppure oggi il presidente della Commissione Mazziotti di Celso e' stato in condizione di presentare un testo-base". "Dall'altro lato - ha proseguito D'Attorre - il Movimento 5 Stelle, dopo essersi presentato come il difensore del 'Legalicum', adesso sembra farsi promotore dell''Illegalicum': abbassare la soglia al 35% e dare un premio di quasi il 20% a un unico partito rappresenterebbe una distorsione della rappresentanza paragonabile a quella dell'Italicum, gia' bocciata dalla Corte costituzionale. Sarebbe un atto di incredibile incoerenza da parte del M5S, che smentirebbe sia la campagna referendaria per il No, sia la critica all'Italicum", ha concluso.