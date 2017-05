L.ELETTORALE: RENZI LAVORA A PROPOSTA, IPOTESI SISTEMA TEDESCO/ADNKRONOS (3)

2 maggio 2017- 19:04

(AdnKronos) - Per Mdp resta imprescindibile l'eliminazione dei capolista bloccati: "Il Pd ha bloccato tutto in attesa del congresso e il M5S dopo aver criticato l'italicum adesso propone un premio del 20% al primo partito. Risolvano le loro contraddizioni perche' abbiamo perso troppo tempo. Per noi e' imprescindibile il superamento dei capilista bloccati", dice il capogruppo Francesco Laforgia. Fi invece chiede la conferma dei capolista bloccati. Spiega mara Carfagna: "Forza Italia ha da tempo presentato in Parlamento la sua proposta di legge elettorale. Una proposta che si basa su un impianto proporzionale, con il premio di maggioranza alla coalizione e la scelta del leader affidata agli elettori il giorno del voto. Non si può certo chiedere a noi di fare chiarezza su questo tema". Il Pd, da parte sua, non intende allungare i tempi. Dice Marcucci: "Sulla legge elettorale ora si fa sul serio. Il voto e' comunque vicino, ottobre o febbraio non fa molta differenza e quindi dobbiamo essere pronti direi entro l'estate".