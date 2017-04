L.ELETTORALE: RENZI, MELINA IMBARAZZANTE

30 aprile 2017- 20:30

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Rifarei domattina quella battaglia" per il referendum. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Una battaglia persa non è una battaglia sbagliata. Sono più convinto oggi di cinque mesi fa che l'Italia avesse bisogno della svolta istituzionale che proponevamo. Sia detto col massimo rispetto per i cittadini che allora si sono espressi in modo chiaro: se fosse andata diversamente oggi l'Italia sarebbe più forte, in Europa e non solo. E la politica non stagnerebbe in una palude di imbarazzanti ritardi, a cominciare dalla melina sulla legge elettorale", sottolinea.