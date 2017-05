L.ELETTORALE: RENZI, MODELLO TEDESCO è CON SBARRAMENTO AL 5 PER CENTO

29 maggio 2017- 21:24

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Se deve essere modello tedesco, deve esserlo in tutto e per tutto, anche con lo sbarramento al 5 per cento. Lo ribadisce il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua enews."La legge elettorale della Germania -torna a dire- non è la mia preferita, anzi. Tuttavia in queste ore molti partiti tra quelli che hanno sostenuto il no al referendum del 4 dicembre la stanno indicando come proposta al Paese (Forza Italia, Movimento Cinque Stelle, Lega nord, Sinistra italiana, per esempio: uniti dalla stessa proposta)". "Il Pd non ha i numeri da solo. Ma se dobbiamo andare sul modello tedesco che sia tedesco anche nella soglia di sbarramento al 5% (così da limitare il numero dei partitini in Parlamento). E che ci siano i nomi sulla scheda: voglio sapere -conclude Renzi- almeno il nome e il cognome di chi voto".