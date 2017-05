L.ELETTORALE: RENZI, NO AL VETO DEI PICCOLI PARTITI

30 maggio 2017- 19:33

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Il veto di un piccolo partito non può costituire un blocco" rispetto a un riforma di sistema, "se uno non capisce questo, non c'è nessuna polemica da fare ma solo si deve prendere atto che noi siamo da un'altra parte: no al veto dei piccoli partiti, sì al diritto di voto dei cittadini". Lo dice Matteo Renzi alla Direzione Pd.