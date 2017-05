L.ELETTORALE: RENZI, SOGNAVO MODELLO DIVERSO MA PRENDERE ATTO REALTà

30 maggio 2017- 22:01

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Io ho continuato a sognare un modello diverso" ma "come non si può capire l'importanza tattica e politica" di arrivare a un accordo largo sulla legge elettorale? Lo dice Matteo Renzi nella replica alla Direzione Pd. "La discussione sulla legge elettorale non può essere a me piace così facciamo cosà, deve prendere atto del dibattito politico e istituzionale che si è tenuto".