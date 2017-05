L.ELETTORALE: RENZI, UN PATTO CON BERLUSCONI E GRILLO PERCHé LO CHIEDE IL COLLE (2)

28 maggio 2017- 10:39

(AdnKronos) - Renzi chiede "la presenza del nome o dei nomi sulla scheda accanto al simbolo: la gente deve sapere per chi vota, non come con il Porcellum dove si votava un simbolo. E naturalmente lo sbarramento al 5%: se deve essere modello tedesco, che tedesco sia anche lo sbarramento".Quanto alla richiesta di Angelino Alfano di un accordo prima nella maggioranza e poi con gli altri partiti, il segretario del Pd la definisce "una riflessione suggestiva, ma se siamo arrivati a questo punto è perchè alcuni settori della maggioranza hanno pensato di poter rimandare. Credo che comunque sul sistema tedesco, che da anni segna la vittoria dei Popolari europei della Cdu, un Popolare europeo come Alfano non farà fatica a riconoscersi".