L.ELETTORALE: RENZI, VERREBBE VOGLIA DI ARRABBIARSI

7 giugno 2017- 18:13

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Verrebbe voglia di arrabbiarsi". Per i 5 Stelle che in due giorni cambiano idea sulla legge elettorale e per il caso Consip, scrive Matteo Renzi su Instagram postando una foto dei tetti di Firenze. "Poi succede che un amico ti offre una birra su una terrazza fiorentina. E ti si schiude la meraviglia. Ti si allarga il cuore. La bellezza prende il sopravvento. E la rabbia la lasciamo a chi se la può permettere", osserva. "C'è una frase di Alda Merini che dice: bastava la letizia di un fiore per ricondurci alla ragione. Basta la bellezza della città del fiore per abbandonare ogni sentimento di rabbia. La giustizia farà il suo corso, la legge elettorale passerà se ci saranno i numeri, i commentatori polemici riconosceranno la serietà del nostro comportamento. Basta sapere aspettare e noi non abbiamo fretta. Teniamoci la bellezza, lasciamo loro la rabbia e la polemica. Buon pomeriggio, amici!", conclude Renzi.