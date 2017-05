L.ELETTORALE: RENZI, VOTO NON è MINACCIA MA DEMOCRAZIA

30 maggio 2017- 19:39

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "In democrazia capita di votare" e "sostenere che il voto costituisce una minaccia è una tesi che non suggerirei ai giovani millennials". Lo dice Matteo Renzi alla Direzione Pd. "Sostenere il governo Gentiloni -aggiunge- è sostenere noi stessi, quando si vota lo si decide nei luoghi competenti ma la legge elettorale va fatta non perchè abbiamo impazienza di andare a votare ma perchè è condizione di serietà del patto con il Capo dello Stato e con i cittadini".