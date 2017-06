L.ELETTORALE: RESTA NODO FIRME PER NUOVI GRUPPI PARLAMENTARI

5 giugno 2017- 16:39

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Una questione rimasta aperta, anche dopo il via libera della commissione Affari costituzionali, è quella della raccolta firme per presentarsi alle elezioni. La commissione ha approvato un emendamento oggi che estende al Senato la norma già prevista dall'Italicum alla Camera ovvero che sono esclusi dalla raccolta firme solo i gruppi in Parlamento da prima del 1 gennaio 2014. Per dire, Mdp sarebbe tra le forze che dovranno raccogliere le firme e magari farlo in piena estate in caso di voto anticipato in autunno. Un punto che è infatti stato sollevato da Alfredo D'Attorre di Mdp durante i lavori della commissione. Da parte sua il relatore Emanuele Fiano ha preso l'impegno di verificare, prima dell'approdo in aula domani della legge, se ci siano le condizioni per una modifica.