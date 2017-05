L.ELETTORALE: RICHETTI, FI DIVISA SU ITALICUM CORRETTO

10 maggio 2017- 19:12

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Noi siamo disponibili sulle due opzioni: o l'Italicum corretto o il tedesco con 50 per proporzionale e 50 per cento collegi uninominali. Vediamo quale dei due modelli ha più numeri". Lo ribadisce Matteo Richetti del Pd sulla legge elettorale. E a chi gli notare che, vista la nuova posizione di Fi, sull'Italicum ci potrebbe essere una maggioranza, Richetti replica: "Non mi pare che Forza Italia sia compatta, mi pare che al Senato la pensino in modo diverso rispetto a quanto detto oggi da Fi in commissione alla Camera. Noi abbiamo dovuto accantonare il Mattarellum perchè dicevano che non aveva i numeri al Senato...".